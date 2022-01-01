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الصليب الأحمر: قلقون بشأن أبو هواش والعواقب التي قد تؤدي لفقدانه الحياة

السبت 01 يناير 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: قلقون بشأن أبو هواش والعواقب التي قد تؤدي لفقدانه الحياة



رام الله / سما /

 أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم السبت، قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام “هشام إسماعيل أحمد أبو هواش”، مشيرة إلى أن الطواقم التابعة للجنة الدولية تستمر في زيارة “أبو هواش” بصورة منتظمة وستواصل متابعة وضعه عن كثب.

وقال الصليب الأحمر في بيان صحافي، “من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ السيد أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة”.

وتابع الصليب الأحمر، “مثل سائر المضربين عن الطعام، إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية”.

#اللجنة الدولية للصليب الأحمر #الاسير هشام ابو هواش

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