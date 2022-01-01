اسرائيل تواجه معضلة أمام غزة: الجيش قرر الرد على إطلاق الصواريخ من القطاع..

القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، أن الجيش قرر الرد على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب صباح اليوم.



ووفقاً للإذاعة العبرية، أعطى المستوى السياسي الضوء الأخضر للجيش للتصرف والرد على صواريخ قطاع غزة وفق الاعتبارات الميدانية.



وأوضح الصحفي في صحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع، أن إسرائيل تعتزم الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، لكن المعضلة الآن هي إلى أي مدى ستكون شدة الرد حتى لا يتضرر الهدوء، ومن ناحية أخرى يتم الحفاظ على الردع الذي تحقق في الحرب الأخيرة.



وقال نوعام أمير المراسل العسكري لمجلة ماكور ريشون العبرية: "بينما سمحت الرقابة بنشر خبر يتعلق بقرار الرد، تسعى مصر لإقناع إسرائيل باحتواء الحادث وعدم الرد، وفي نفس الوقت تحاول إقناع حماس بعدم الرد على الرد الإسرائيلي.



يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية تناقلت مساء اليوم خبر مفاده أن حركة حماس أوصلت رسالة للمصريين أن الفصائل في غزة سترد على أي هجوم إسرائيلي الليلة على القطاع.