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الشؤون المدنية بغزة تعلن جاهزيتها لاستقبال الحاصلين على لم الشمل

السبت 01 يناير 2022 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية بغزة تعلن جاهزيتها لاستقبال الحاصلين على لم الشمل



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة، بدء استقبالها للحاصلين على موافقات جمع الشمل، صباح غدٍ الأحد.

وأكد اياد نصر، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة، في تصريح صحفي، أنه وبتوجيهات من حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، فإن الطواقم العامة للهيئة بغزة، على جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين الحاصلين على موافقات جمع الشمل بدفعتها الأولى.

وأشاد نصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة لشئون المدنية وعلي رائسها  الوزير الشيخ والتزامه بوعوده التي قطعها مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين طالت معانتهم جراء حرمانهم من جمع شملهم واسراره علي  إنجاز هذا الملف الملح والإنساني بالدرجة الأولى وما له من انعكاسا وطنيا علي حقوق الفلسطينيين بالمواطنة.

وطالب نصر كافة المراجعين بضرورة مراجعة الوزارة خلال الأيام المقبلة، لاستلام رسائل الموافقة الخاصة بهم للتوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية لإتمام إجراءات استصدار بطاقة الهوية .

ودعا نصر المراجعين الي ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والنظام عند مراجعتهم للوزارة وذلك حفاظا على سير العمل وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

#الهيئة العامة للشؤون المدنية #قطاع غزة #طلبات لم الشمل

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