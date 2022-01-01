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أبو مجاهد: أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع كلها

السبت 01 يناير 2022 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع كلها



غزة / سما /

كد أبو مجاهد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن الموت البطيء للأسير هشام أبو هواش، هو استهتار واستخفاف بحياته، لافتا إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته، وأن أي مكروه أو سوء يصيبه، سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع كلها.

وقال أبو مجاهد في تصريحات صحفية له، مساء اليوم السبت: "إن تعنت الاحتلال في الافراج عن الأسير أبو هواش، بمثابة قرار إعدام وقتل له، وسيتحمل الاحتلال الإسرائيلي نتائجه"، مضيفا: "المقاومة أوصلت رسالتها لكل الأطراف، بأن المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش، سيكون بمقابلها رد من قبلها".

وفي السياق، طالب مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية، المؤسسات الحقوقية بأداء دور أكبر للإفراج عن الأسير أبو هواش قبل فوات الأوان.
 

#أبو مجاهد البريم #لجان المقاومة #الاسير هشام ابو هواش

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