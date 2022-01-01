  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسائل تحذيرية متبادلة بين حماس واسرائيل بشأن صواريخ غزة.. لا يمكن القبول بسياسة البرق

السبت 01 يناير 2022 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل تحذيرية متبادلة بين حماس واسرائيل بشأن صواريخ غزة.. لا يمكن القبول بسياسة البرق



القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر خاصة الميادين عن وجود "وساطةٍ مصريةٍ للضغط على الاحتلال لعدم الرد على الصواريخ التي انطلقت من غزة اليوم بالخطأ".

وأوضحت المصادر أنَّ "حركة حماس أوصلت رسالةً للمصريين بأنَّ تجاوز الاحتلال قواعد الاشتباك سيؤدي لردٍّ من المقاومة". لافتة الى أنَّ "حماس أبلغت المصريين أنَّ الأمور ستتصاعد بشكلٍ كبيرٍ إذا استمرّت معاناة الأسير هشام أبو هواش".

فيما ذكر باراك رافيد المراسل السياسي لموقع والا العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل بعثت برسالة للوسطاء المصريين مفادها أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد، لا سيما في ضوء حقيقة أن هذا هو الحادث الثاني هذا الأسبوع.

ووفق رافيد فإن، المسؤول الإسرائيلي: إسرائيل أوضحت لمصر أن الحادثة غير مقبولة لها حتى في ظل المزاعم أن الأمر عن طريق الخطأ.

فيما أشار المراسل العسكري لقناة 13 الاسرائيلية ألموغ بوكير، الى أن اسرائيل نقلت رسالة الليلة إلى رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة مفادها أن الحدث مع غزة لم ينته، وتشير التقديرات إلى أن الرد سيكون الليلة، لكن بشكل محسوب.

في السياق، نقلت قناة كان العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله،  "سيكون هناك رد الليلة على غزة؛ هذا حدث خطير وغير مقبول - لا يمكن القبول بسياسة البرق.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #صواريخ غزة #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الأخبار الرئيسية

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحركة حماس

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ

المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

20220101031417

جهود لمنع التصعيد: كوخافي يقدم مسارات للرد على صواريخ غزة.. وسرايا القدس بحالة تأهب

الاتصالات الفلسطينية