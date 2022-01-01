رسائل تحذيرية متبادلة بين حماس واسرائيل بشأن صواريخ غزة.. لا يمكن القبول بسياسة البرق

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر خاصة الميادين عن وجود "وساطةٍ مصريةٍ للضغط على الاحتلال لعدم الرد على الصواريخ التي انطلقت من غزة اليوم بالخطأ".

وأوضحت المصادر أنَّ "حركة حماس أوصلت رسالةً للمصريين بأنَّ تجاوز الاحتلال قواعد الاشتباك سيؤدي لردٍّ من المقاومة". لافتة الى أنَّ "حماس أبلغت المصريين أنَّ الأمور ستتصاعد بشكلٍ كبيرٍ إذا استمرّت معاناة الأسير هشام أبو هواش".

فيما ذكر باراك رافيد المراسل السياسي لموقع والا العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل بعثت برسالة للوسطاء المصريين مفادها أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد، لا سيما في ضوء حقيقة أن هذا هو الحادث الثاني هذا الأسبوع.

ووفق رافيد فإن، المسؤول الإسرائيلي: إسرائيل أوضحت لمصر أن الحادثة غير مقبولة لها حتى في ظل المزاعم أن الأمر عن طريق الخطأ.

فيما أشار المراسل العسكري لقناة 13 الاسرائيلية ألموغ بوكير، الى أن اسرائيل نقلت رسالة الليلة إلى رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة مفادها أن الحدث مع غزة لم ينته، وتشير التقديرات إلى أن الرد سيكون الليلة، لكن بشكل محسوب.

في السياق، نقلت قناة كان العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله، "سيكون هناك رد الليلة على غزة؛ هذا حدث خطير وغير مقبول - لا يمكن القبول بسياسة البرق.