"حشد" تُطالب بالإفراج الفوري عن الأسبر المضرب أبو هواش

غزة / سما /

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، "إنّ السياسة الإسرائيلية تجاه الأسير المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً؛ هشام أبو هواش؛ شاهد إضافي على الجريمة المنظمة التي يعتمد ارتكابها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ودعت "حشد"، في تصريحٍ صحفي، المجتمع الدولي إلى ضرورة وسرعة ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لضمان إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسيرهشام أبو هواش، وذلك من خلال الإفراج عنه وتمكينه من حقه في الحرية والعلاج وسط أسرته وعائلته وذويه، باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً وفق مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وكما حملت الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه حياة الأسير المضرب أبو هواش.