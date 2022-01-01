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الشعبية: ما يجري للأسير أبو هواش إشعال لفتيل الانفجار

السبت 01 يناير 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: ما يجري للأسير أبو هواش إشعال لفتيل الانفجار



رام الله / سما /

 اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن ما يجري مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا وتدهورت حالته الصحية، بمثابة إشعال لفتيل الانفجار.

وقال علام الكعبي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما يجري من الاحتلال بحق الأسير أبو هواش، هو قرار بالتصفية والاغتيال المباشر.

وأضاف “الاحتلال يحاول كسر العزيمة الفلسطينية المنتصرة دومًا في معارك الارادة والتحدي، لذلك يعمد الى المماطلة في انهاء قضية الأسير أبو هواش”.

وتابع “واهم الاحتلال إن ظن أن جريمته بحق الأسير أبو هواش يمكن أن تمر بدون فعل مقاوم يتعدى كل المعادلات .. لن ينتظر شعبنا ولا مقاومته استشهاده حتى يتحرك، بل إن كل دقيقة تمر ويماطل بها الاحتلال في انهاء اعتقاله هي بمثابة حرق للوقت اللازم لإشعال فتيل الانفجار بوجه المحتل”.

ودعا ليكون العام الجديد، عام الانتصار للأسرى، داعيًا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال والخروج لنقاط المواجهة والاشتباك لإسناد الأسرى وخاصة أبو هواش.

#الجبهة الشعبية #الأسير هشام أبو هواش

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