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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش

السبت 01 يناير 2022 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش



غزة / سما /

قالت حركة حماس انها تتابع عن كثب التداعيات الخطيرة على حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً هشام أبو هواش.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إنّ الاحتلال الاسرائيلي يستمر في تجاهل معاناته على الرغم من دخوله مرحلة الخطر الشديد، وهو ما يدلّل مجدداً على فاشيته في التعامل مع الأسرى، وتحديداً المضربين عن الطعام، ويؤكد نواياه العدوانية المبيتة بممارسة الإعدام البطيء ضد الأسير أبو هواش.

وحذّر القانون الاحتلال الاسرائيلي في تصريح صحفي من الاستمرار في غيّه وغطرسته في تجاهل معاناة الاسرى، محملا اياه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش.

ودعا القانون كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، والعمل على إنقاذ حياتهم داعيا ابناء الفلسطيني إلى الالتحام مع قضية الأسرى، وتشكيل أوسع حالة تضامن وإسناد مع الأسير أبو هواش.

#حركة حماس #الاسير هشام ابو هواش

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