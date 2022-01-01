  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحركة حماس

السبت 01 يناير 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب وزير الجيش الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحركة حماس



القدس المحتلة / سما /

قال نائب وزير الأمن الإسرائيلي، ألون شوستر، اليوم السبت، إن بلاده لن تكون كيس ملاكمة لحركة "حماس".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ألون شوستر أن سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة، ليس متعمدا من قبل حركة حماس.

وأوضح شوستر أنه رغم ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحركة حماس أو غيرها أن تكون بلاده كيس ملاكمة للحركة، رغم اعتقاده أن حماس ليست معنية بتصعيد الأوضاع.

يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".

وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".

وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
 

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #بيني غانتس #حركة حماس #قطاع غزة #صواريخ غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الأخبار الرئيسية

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ

المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

20220101031417

جهود لمنع التصعيد: كوخافي يقدم مسارات للرد على صواريخ غزة.. وسرايا القدس بحالة تأهب

عائلة المضرب عن الطعام منذ 138يوما هشام ابو هواش: نخشى أن يتم تغذيته قسراً

الاتصالات الفلسطينية