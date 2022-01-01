  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يواجه معضلة بعد إطلاق صاروخين من غزة قرب تل أبيب

السبت 01 يناير 2022 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يواجه معضلة بعد إطلاق صاروخين من غزة قرب تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

قال موقع عبري، إن مؤسسة الأمن الإسرائيلية تواجه معضلة تتعلق بكيفية الرد على إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب صباح اليوم السبت، دون أن يتسبب الرد في تصعيد الأوضاع في المنطقة.

وبحسب موقع "واللا" فإن مؤسسة الأمن الإسرائيلية تدرس "كيفية الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن المتوقع أن تطرح القضية للنقاش على المستوى السياسي.

وقالت مصادر في المؤسسة الدفاعية إنه "يجري النظر في رد لا يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى تصعيد وإنما ينقل رسالة مفادها أن الأحداث على الحدود وإطلاق الصواريخ غير مقبول لإسرائيل".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قد أجرى في وقت سابق تقييما للوضع بعد الأحداث الأخيرة، قدم خلاله سلسلة من "طرق العمل" الممكنة.

وأضاف الموقع "في الوقت نفسه، تضغط مصر على إسرائيل حتى تمتنع عن الرد العسكري على إطلاق الصواريخ".

ووقع الحادث الأمني ​​قرابة الساعة 7:00 صباحا، حيث أُطلق صاروخان من قطاع غزة وسقطا في البحر قبالة ساحل تل أبيب. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من منظومة القبة الحديدية في إسرائيل ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار. ونشرت وسائل الإعلام في غزة أنباء مفادها أن خطأ تسبب في الإطلاق ولم يكن متعمدا، بحسب "واللا".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث آخر "غير عادي" أصيب فيه إسرائيلي بجروح خفيفة في حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، أثناء أعمال صيانة.

ورد الجيش الإسرائيلي على الحادث بإطلاق قذائف مدفعية على أهداف تابعة لحركة حماس في القطاع، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.
 

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #صواريخ غزة #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الأخبار الرئيسية

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحركة حماس

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ

المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

20220101031417

جهود لمنع التصعيد: كوخافي يقدم مسارات للرد على صواريخ غزة.. وسرايا القدس بحالة تأهب

الاتصالات الفلسطينية