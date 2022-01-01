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لبيد: "لدينا قدرة لا يمكن حتى تخيلها و إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أحد للدفاع عن أمنها"

السبت 01 يناير 2022 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: "لدينا قدرة لا يمكن حتى تخيلها و إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أحد للدفاع عن أمنها"



القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، أن "لبلاده قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفا أن "إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج إلى إذن من أحد".

وقال لابيد ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها قدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم ومواقع الأسلحة الإيرانية، لـ"القناة 12" الإسرائيلية،: "إن لدى إسرائيل قدرات حيث العالم وحتى الخبراء لا يستطيعون تخيلها.. إسرائيل ستحمي نفسها من التهديد الايراني". حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل. 

ومن جانب آخر، قال لابيد "إن المفاوضين في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لم يستسلموا بعد لمطالب إيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ"، مشيرا إلى "أن إسرائيل قدمت معلومات للقوى العالمية بأن الإيرانيين يكذبون بشأن برنامجهم النووي".

يشار إلى أن رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية، أفيف كوخافي، كان قد أمر القوات المسلحة، الأحد الماضي، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران.

ويذكر أن القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية تومر بار، أكد سابقا أنه "بوسع القوة الجوية لبلادنا أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".

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