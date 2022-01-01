"فتح" إقليم ماليزيا وتايلند تحيي الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة

كوالالمبور /سما/

أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إقليم ماليزيا وتايلند، اليوم السبت، الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة "فتح"، عبر منصة "زووم".

وشارك في الاحتفال، السفير الفلسطيني لدى ماليزيا وليد أبو علي، وأمين سر حركة فتح إقليم ماليزيا وتايلند يوسف المدهون، وأعضاء الإقليم وكوادر الحركة من جميع المناطق التنظيمية وأبناء الجالية الفلسطينية في ماليزيا.

وقال السفير أبو علي: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح"، التي شكلت منذ أكثر من نصف قرن وما زالت، العمود الفقري وطليعة الثورة ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف: "حركة فتح كانت وما زالت وستبقى حامية للمشروع الوطني الفلسطيني الذي انطلقت وأطلقت رصاصتها الأولى في الفاتح من كانون الثاني للعام 1965".

وهنّأ السفير وليد أبو علي، القائد العام الرئيس محمود عباس الأمين على الثوابت الوطنية الفلسطينية والقابض على الجمر في هذا الزمن الصعب، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" وكافة قادة وكوادر ومناضلي الفصائل الفلسطينية، بهذه المناسبة.

من جانبه، حيّا المدهون، أرواح الشهداء من أبناء حركة فتح والثورة الفلسطينية الباسلة، وأرواح كل الشهداء من أبناء شعبنا والشعب اللبناني الشقيق وشعوب أمتنا العربية والإسلامية والصديقة، الذين انخرطوا في صفوفها وشاركونا في النضال والمقاومة وقضوا شهداء على طريق تحرير فلسطين.

وكان الحفل استهل بكلمة عضو قيادة الإقليم طارق جرار، التي استعرض فيها أبرز مراحل حركة فتح النضالية.