إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الـ57 في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أوقد أبناء شعبنا، اليوم السبت، شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح"، في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وقال أمين سر حركة "فتح"، في كلمته "قبل 57 عاما أنطلقت حركة "فتح"، لتعيد رسم خارطة فلسطين وهويتنا الوطنية بعد ان أصبح شعبنا مشتتا في كُل بقاع الأرض يعاني من يأس الهزيمة وإحباط الانكسار الذي حل به عام 1948".

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، إن ذكرى الانطلاقة تعني 57 عاما من التضحية والفداء على درب الشهداء في سبيل تحقيق هدفنا الوطني بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.