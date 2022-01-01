  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بناء على توجيهات الرئيس: تركيب حمايات لمنازل المواطنين في برقة شمال نابلس

السبت 01 يناير 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بناء على توجيهات الرئيس: تركيب حمايات لمنازل المواطنين في برقة شمال نابلس



نابلس / سما /

بدأت طواقم اللجنة العلمية بالأمن الوطني الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، تركيب حمايات لمنازل المواطنين في قرية برقة شمال نابلس.

وأفاد مدير الدائرة الفنية في اللجنة العلمية في الأمن الوطني المهندس الرائد كمال الدلو، بأنه استجابة لاستغاثة مجلس قروي برقة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتعليمات قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، جرى تركيب حمايات للبيوت المعرضة لهجمات المستوطنين.

وأضاف، أنه سيجري تركيب حمايات تتمثل بالنوافذ وشبك حديد لعشرة منازل خلال اليوم، منوها إلى أنه سيتم تركيب حمايات لـ25 منزلا في القرية.

وتعرضت القرية لهجمات المستوطنين خلال الاسبوعين الماضيين، حيث جرى الاعتداء على 25 منزلا من قبل المستوطنين.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ”وفا”، أهمية تركيب الحمايات للمنازل في المنطقة القريبة جدا من الاستهداف، خاصة ان المستوطنين يستهدفون المنازل بالزجاجات الحارقة.

وأوضح، أن المبادرة جاءت من لجان الحراسة وطلب من أصحاب المنازل، وكانت الاستجابة السريعة من الأمن الوطني، وجرى تركيب المرحلة الأولى، وهناك مراحل أخرى قريبا، مشيرا إلى أن لجان الحراسة تقوم بعملها بشكل كبير، ولكن قرب المنازل على الشارع الرئيس أو مدخل مستوطنة “حومش” يشكل قلقا دائما لأصحاب المنازل، ولجان الحراسة.

#قرية برقة #نابلس #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الأخبار الرئيسية

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحركة حماس

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ

المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

20220101031417

جهود لمنع التصعيد: كوخافي يقدم مسارات للرد على صواريخ غزة.. وسرايا القدس بحالة تأهب

الاتصالات الفلسطينية