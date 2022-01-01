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قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ

السبت 01 يناير 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة 13: حماس غير معنية بالتصعيد واسرائيل ترفض رواية الحركة حول إطلاق الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية مساء اليوم السبت أن اتصالات مصرية بدأت منذ ساعات الصباح للوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة عقب اطلاق صاروخين صباح اليوم على تل أبيب.
 
ووفقا للقناة العبرية، فإن السلطات المصرية تجري اتصالات منفصلة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، بهدف منع التصعيد على جبهة غزة، وطلب الجانب المصري من حماس، دليلا على أن الاطلاق تم بفعل الطقس.
 
ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، وإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض قبول المعلومات بأن إطلاق القذائف لم يكن عن قصد، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن "جيش الإسرائيلي يدرس سبل الرد على إطلاق القذائف الصاروخية".
 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نائب وزير الأمن، الون شوستير، قوله إنه "على الرغم من اطلاق الصواريخ استبعد وقوع مواجهة مع حماس، لكن إسرائيل لن تصبح كيسا للملاكمة للحركة".

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