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المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

السبت 01 يناير 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة



رام الله / سما /

أكّد المحامي جواد بولس واستنادًا على تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، أن المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية. 

وبيّن بولس أن الأطباء أرفقوا ملاحظات أساسية ومهمة في التقرير تتمثل، برفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته ، باستيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن ، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي ، وأبدوا نوع من الاستغراب والدهشة ، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اليوم الـ55، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي ، ويجب أن يبقى في المستشفى. 

وكان نادي الأسير قد وجه نداءه مجددًا لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان ، مشددًا على أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه سياسة الاعتقال الإداريّ.  

يُشار إلى أنّ المعتقل ابو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو معتقل إداريّا في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

#نادي الاسير #الاسير هشام ابو هواش #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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