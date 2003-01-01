  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاحتلال بالافراج الفوري عن الأسير المضرب أبو هواش

السبت 01 يناير 2022 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاحتلال بالافراج الفوري عن الأسير المضرب أبو هواش



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالافراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 138 يوما.

وقال اشتية إن الأسير أبو هواش في وضع صحي حرج، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.

يشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الأسير هشام أبو هواش

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الأخبار الرئيسية

المحامي جواد بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

20220101031417

جهود لمنع التصعيد: كوخافي يقدم مسارات للرد على صواريخ غزة.. وسرايا القدس بحالة تأهب

عائلة المضرب عن الطعام منذ 138يوما هشام ابو هواش: نخشى أن يتم تغذيته قسراً

رسميا.. الحكومة الفلسطينية تعلن أسماء وزيري الداخلية والأوقاف

سرايا القدس تعلن حالة الجهوزية العسكرية للرد على احتمال استشهاد الأسير أبو هواش

الاتصالات الفلسطينية