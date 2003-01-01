رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاحتلال بالافراج الفوري عن الأسير المضرب أبو هواش

رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالافراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 138 يوما.

وقال اشتية إن الأسير أبو هواش في وضع صحي حرج، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.

يشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".