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الجهاد الاسلامي يوجه نداءً للنزول إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال لحماية كرامة الأسير أبو هواش

السبت 01 يناير 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي يوجه نداءً للنزول إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال لحماية كرامة الأسير أبو هواش



غزة / سما /

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم السبت، نداءً للأحرار للنزول إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال لحماية كرامتنا وكرامة الأسير هشام أبو هواش، مؤكدًا ضرورة دعن الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال وحمايتهم في مقدمتهم الأسير هشام أبو هواش.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب: إن "يجب دعم الأسرى الإداريين في سجون والعمل على حمايتهم من السجان"، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد تراهن على "أبناء شعبنا ومقاتلينا في لجم الاحتلال".

وأضاف أن وحدة الحركة الاسيرة مطلوبة وضرورية على اعتبار انهم الاقدر في تحديد ما يجري داخل السجون في اتخاذ خطوات مساندة للأسرى المضربين في التصدي لاعتداءات وسياسات الاحتلال الظالمة.

وشدّد على أن ضرورة صمود وثبات الحركة الاسيرة في مساندة الاسرى المضربين حتى الافراج عنهم.

وأوضح شهاب، أن فصائل فلسطينية لديها موقف وإجماع وطني واحد في الدفاع عن الأسرى والوقوف خلف الأسرى في كل ما يتخذونه من قرارات في مواجهة المحتل.

وبيّن أن المجتمع الدولي متقاعس ومتواطئ وما يحدث مع هشام أبو هواش دليل على نفاق المؤسسات الدولية في دعم وحماية الأسرى.

#الجهاد الاسلامي #داوود شهاب #الاسير هشام ابو هواش #مواجهات #قوات الاحتلال

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