الحركة الأسيرة تنعى والدة الأسير رياض العمور المحكوم بالمؤبد 11 مرةً

رام الله / سما /

نعت الحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسات الأسرى والمحررون في الوطن المهجر اليوم السبت، فاطمة العمور، والدة الأسير البطل رياض العمور التي وافتها المنية الليلة الماضية، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وذكر أنّ الأسير العمور (52 عامًا) من بيت لحم وهو معتقل منذ 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة على خلفية مقاومته للاحتلال، وهو أحد الأسرى المرضى الذين يواجهون أوضاعًا صحية صعبة، فهو بحاجة منذ سنوات لإجراء عملية تغيير للجهاز الخاص بتنظيم دقات القلب.

ومكث الأسير رياض العمور في سجن “عيادة الرملة” لمدة 7 سنوات، وقد أشرف على متابعة رفاقه المرضى، وفقًا للنادي.

وأشار إلى أن العمور تعرض قبل سجنه في 2002، للاعتقال عدة مرات وكذلك للمطاردة وخضع لتحقيق قاسٍ وطويل، ويقبع اليوم في سجن “عسقلان”.