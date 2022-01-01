عائلة المضرب عن الطعام منذ 138يوما هشام ابو هواش: نخشى أن يتم تغذيته قسراً

رام الله / سما /

قال عماد ابو هواش، ان العائلة طالبت الصليب الاحمر الدولي بالتوجه عاجلاً الى مستشفى "اساف هروفيه" الاسرائيلي، للوقوف عن كثب على وضع الاسير هشام ابو هواش والذي دخل يومه الـ138 في الاضراب عن الطعام.

وأضاف عماد خلال اعتصام تضامني مع الاسير ابو هواش، تم تنظيمه بعد ظهر اليوم، في منطقة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل:" قامت إدارة المستشفى بطرد زوجة هشام من غرفة العناية المكثفة التي يتواجد فيها ومنعتها من استخدام الهاتف، ونخشى ان يتم الاستفراد بهشام، من قبل سلطات الاحتلال وأن يقوموا بتغذيته قسراً".

وأردف بالقول:" لم تفلح إدارة سجون الاحتلال وسلطات الاحتلال بتغذية هشام قسراً خلال تواجده في مستشفى سجن الرملة، ونخشى بأن يقوموا بذلك بعد طرد زوجته من غرفة العناية المكثفة، فهم يحاولون بكل الاساليب ايصال وضع هشام الصحي لوضع قاتل من أجل التدخل وتغذيته قسرياً".

من جانبه حمل إبراهيم نجاجرة مدير هيئية شؤون الاسرى والمحررين في الخليل، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير ابو هواش.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن القوى السياسية والوطنية ومؤسسات حقوق الانسان.