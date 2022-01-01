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عقب إجراء الجيش تقييما للوضع.. ترقب لطبيعة الرد الإسرائيلي على صاروخي غوش دان

السبت 01 يناير 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب إجراء الجيش تقييما للوضع.. ترقب لطبيعة الرد الإسرائيلي على صاروخي غوش دان



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي اجتماعا لتقييم الوضع بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صباح اليوم على غوش دان وسط إسرائيل.
 
وذكر موقع والا العبري أنه أثناء التقييم الذي أجراه كوخافي قدمت له معلومات استخباراتية عن قطاع غزة، ومن المتوقع أنه أوصى مسارات الرد وطبيعته.
 
وأفاد مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت يؤاف زيتون أنه بعد إجراء تقييم أمني فإن الجيش الإسرائيلي يفكر في شن هجوم ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على غوش دان صباح اليوم.
 
أما المحلل العسكري يوني بن مناحيم فأكد أنه من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي الليلة بقصف أهداف لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين على غوش دان، وهذا تقدير ما لم يقرر المستوى السياسي خلاف ذلك.

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #صواريخ غزة #المقاومة الفلسطينية

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