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حسين الشيخ : نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير "ابو هواش"

السبت 01 يناير 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ : نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير "ابو هواش"



رام الله / سما /

طالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشئون المدنية الفلسطينية "اسرائيل باطلاق سراح الاسير هشام ابو هواش بصورة فورية".

وقالل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر "طالبنا الحكومة الاسرائيلية باطلاق سراح الاسير ابو هواش فورا  ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياته".

 وكان عماد ابو هواش قال ان شقيقه هشام المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً، منذ الساعة 3 فجراً لا يستفيق نهائيا وهي بداية دخوله في غيبوبة، وحذر من تأثير ذلك على حياته.

وقد دخل الاسير ابو هواش في اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري.

وتم نقله من مستشفى سجن الرملة الى مستشفى "أساف هروفيه" قبل 6 أيام بعد تدهور وضعه الصحي، حيث استمر هذا التدهور، وقد أوضح وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينية، والذي عاين ابو هواش في المستشفى الاسرائيلي، أن الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

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