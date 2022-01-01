أشغال غزة تكشف عن آخر مستجدات ملف إعادة الإعمار والمشاريع المصرية في القطاع

غزة/سما/

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، عن آخر المستجدات بشأن ملف إعادة الإعمار والمشاريع المصرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم صرف ما يقارب 8 مليون دولار لكل اللاجئين المتضررين، والصرف تم وما زال من قبل وكالة الغوث للفئة المتضررة ضرراً يزيد عن 1000 دولار.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم السبت: إنه "من خلال متابعتنا مع وكالة الغوث سيتم الصرف لجميع المتضررين اللاجئين من قبل الوكالة".

وتابع بالقول: "بخصوص المواطنني غير اللاجئين أنجزنا جزء كبير منهم ونعمل على استكمال المتبقين، والأضرار الجزئية البليغة تُقيّم من 1000 دولار إلى 17 ألف دولار تقريباً وأحياناً أكثر".





وأفاد بأنه مع بداية شهر مارس المقبل، سيصل جميع المتضررين تعويضاتهم والذين قُيمت أضرارهم بضرر جزئي بليغ، منوهًا إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر يناير الحالي سيتم البدء بأعمال الإعمار ونحن حالياً نقوم بترتيب الأسماء مع الوكالة.

وأضاف: "من لم يتم تعويضه من الوكالة، سيتم تعويضه من خلال المنحة القطرية، حيث سيتم تعويض كافة المواطنين الغير لاجئين سواءً العمارات المشتركة وغيرها"، مؤكدًا على أنه خلال العام الحالي ستكون انطلاقة حقيقية للإعمار إن شاء الله وحسب الموجود وما نراه أقول ذلك، ما لم يحدث شيئاً آخر في الغيب لا قدر الله.

ولفت إلى أنه بخصوص المشاريع المصرية تم تقسيمها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة إزالة الركام والمرحلة الثانية هي مرحلة إعادة الإعمار، والعمل في المشاريع المصرية في القطاع يجري بوتيرة سريعة.

وفيما يتعلق بالمدن المصرية الثلاثة في القطاع، قال سرحان: "هي مدينة دار مصر 3 في منطقة الأمريكية، ومدينة مصر 2 غرب الكرامة، ومدينة دار مصر1 في منطقة الزهراء وكل مدينة من هذه المدن تزيد عن 600 وحدة سكنية".

وشدد على أن العمارات ستكون في المدن المصرية مكونة من 8 طوابق لكل عمارة و4 شقق لكل طابق، والتقسيم الداخلي يُراعي الخصوصية الفلسطينية.

كما تطرق إلى المنحة المصرية، أوضح أنه يسير بشكل جيد، وبخصوص الكباري المتوقع بناءها، ما زلنا في وضع التصميمات الخاصة لها، خاصةً في ظل وجود مناطق مزدحمة سكانياً، وتم تكليف مكتب هندسي فلسطيني بذلك، والموضوع تحت الدراسة حتى الآن.