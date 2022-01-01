أغرب موقف لــ شابة ليلة الزفاف

وكالات / سما /

تعرضت شابة بالغة من العمر 26 عاما للإغماء عقب انتهاء حفل زفافها بساعات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الارهاق الشديد الذي تعرضت له أثناء اليوم .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة في العقد الثاني من عمرها قامت بنشر أغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إغمائها في ليلة زفافها بسبب انشغالها في تحضيرات الزفاف و إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية .

قالت الشابة أنها تزوجت منذ عام، و نشرت في موقع " ريديت" البريطاني، عن اغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إصابتها بالإغماء عقب وصولها منزل الزوجية بعد انتهاء حفل الزفاف بسلام .

أوضحت الشابة أن الامور كانت تسير بكل هدوء و لم يكن في أية مشكلة في اليوم أو تحضيراته و لكنها لم تتذكر على الإطلاق أن تتناول أي نوع من أنواع الطعام بسبب انصرافها في التحضيرات فلم تتمكن من الصمود في نهاية اليوم .

جدير بالذكر أن الشابة أكدت أنها لم تتذكر أي شيء حدث معها عقب وصولها إلى المنزل، سوى أنها طلب كوب مياه من زوجها و بعدها فقدت الوعي و استيقظت وجدت نفسها في المستشفى مصابة بهبوط حاد .