  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أغرب موقف لــ شابة ليلة الزفاف

السبت 01 يناير 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب موقف لــ شابة ليلة الزفاف



وكالات / سما /

تعرضت شابة بالغة من العمر 26 عاما للإغماء عقب انتهاء حفل زفافها بساعات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الارهاق الشديد الذي تعرضت له أثناء اليوم .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة في العقد الثاني من عمرها قامت بنشر أغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إغمائها في ليلة زفافها بسبب انشغالها في تحضيرات الزفاف و إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية .

قالت الشابة أنها تزوجت منذ عام، و نشرت في موقع " ريديت" البريطاني، عن اغرب موقف تعرضت له في حياتها و هو إصابتها بالإغماء عقب وصولها منزل الزوجية بعد انتهاء حفل الزفاف بسلام .

أوضحت الشابة أن الامور كانت تسير بكل هدوء و لم يكن في أية مشكلة في اليوم أو تحضيراته و لكنها لم تتذكر على الإطلاق أن تتناول أي نوع من أنواع الطعام بسبب انصرافها في التحضيرات  فلم تتمكن من الصمود في نهاية اليوم .

جدير بالذكر أن الشابة أكدت أنها لم تتذكر أي شيء حدث معها عقب وصولها إلى المنزل، سوى أنها طلب كوب مياه من زوجها و بعدها فقدت الوعي و استيقظت وجدت نفسها في المستشفى مصابة بهبوط حاد .

#ليلة الزفاف #الاغماء

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

من سيزول عام 2022: "إسرائيل" أم النبوءة؟ د. وليد القططي

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة على جنين بضغط إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

مصادر في عائلته: الاسير المضرب "هشام أبو هواش" لا يستفيق منذ الـ 3 فجرا ودخل في غيبوبة​​​​​​​

8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..

الاتصالات الفلسطينية