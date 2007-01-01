توقف الأجهزة التى تعمل بنظام BlackBerry OS في 4 يناير (تفاصيل)

وكالات / سما /

ستنهي BlackBerry دعمها لجميع هواتفها الذكية الكلاسيكية اعتبارًا من يناير المقبل، حيث قامت الشركة بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها حيث تقول إن الخدمات القديمة لنظام التشغيل BlackBerry 7.1 OS والإصدارات الأقدم، برنامج BlackBerry 10، وBlackBerry PlayBook OS 2.1 والإصدارات السابقة، لن تكون متاحة بعد 4 يناير 2022.

وهذا يعني أن العملاء الذين يستخدمون أجهزة BlackBerry التي تشغل هذه الخدمات والبرامج القديمة لن يتلقوا بعد الآن تصحيحات البرامج لضمان استمرار عمل الناقل أو اتصال Wi-Fi، وسيشمل ذلك البيانات والمكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة ووظائف 911 للمستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لن تتأثر هواتف BlackBerry الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وقبل عصر أيفون الذي بدأ في وقت ما من عام 2007 ، كانت هواتف BlackBerry تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين إلى جانب هواتف Nokia، وقد أطلقت BlackBerry أول جهاز محمول باليد في شكل بيجر ثنائي الاتجاه في عام 1999.

وبحلول النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين ، تضمنت مجموعة منتجاتها الهواتف الذكية مثل BlackBerry Curve Bold و BlackBerry Pearl وغيرها، ولم يقتصر الأمر على لوحة مفاتيح QWERTY الكلاسيكية فحسب ، بل برزت تطبيقات مثل BlackBerry Messenger في هواتف BlackBerry.

وفي عام 2008 ، قدمت الشركة جهاز BlackBerry Storm - أول جهاز بشاشة تعمل باللمس بالكامل يستخدم جهاز أيفون الذي تم إطلاقه في عام 2007، لكن الأداء البطيء جعل BlackBerry يعود إلى هواتف لوحة مفاتيح QWERTY الكاملة حتى بالنسبة للأجهزة التي تعمل باللمس والتي كانت تم إطلاقه لاحقًا.

ولم يكن المدراء التنفيذيون لشركة RIM (الشركة التي صنعت هواتف BlackBerry) في ذلك الوقت يرون أن أجهزة أيفون أو هواتف أندرويد القديمة تشكل تهديدًا على أجهزة BlackBerry.

وبدلاً من ذلك، أطلقوا النكات حول هاتف أبل الذكي لأنهم اعتقدوا أن المستهلكين ، الذين كانوا في الأساس شركات ومحترفي أعمال ، لن يرغبوا أبدًا في الحصول على هاتف ذكي بشاشة تعمل باللمس ولوحة مفاتيح افتراضية، وفي النهاية ، بينما حققت أجهزة أيفونs نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم ، انخفض سوق BlackBerry.