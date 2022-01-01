حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

غزة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ،اليوم السبت، أن ‏حماس أرسلت رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال الاسرائيلي عبر مصر.

وقالت موقع مفزاكي راعم:" حماس في رسالة للوسيط المصري ، أي هجوم إسرائيلي على قطاع غزة ردًا على اطلاق الصواريخ، سيقابل برد عنيف من الفصائل الفلسطينية.‏

وقال المراسل العكسري يؤاف زيتون من صحيفة يديعوت أحرنوت "أن الجيش الإسرائيلي يفكر في الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على غوش دان صباح اليوم، وذلك عقب انتهاء التقييم الأمني

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم، أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، مبيناً أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

و قالت صحيفة "معاريف" إن: رئيس الأركان أفيف كوخافي سيعقد جلسة لتقييم الوضع بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولون في الجيش قالوا إن: الادعاءات بأن إطلاق الصواريخ كان "غير متعمد" هي غير مقنعة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر في الجيش قولها : ان إعلان إطلاق الصواريخ بسبب الظروف الجوية شأن لا يعنينه، وحادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو شواطئ تل أبيب حدث خطير وسيتم التصرف على هذا الأساس.

وقال موقع والا العبري أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيتلقى خلال تقييم الوضع لاحقًا تقرير من الاستخبارات حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وبعدها سيوصي بطبيعة الرد.