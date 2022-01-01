مليون مصاب يوميا في العالم والمتحور أوميكرون يخيم على احتفالات رأس السنة

وكالات / سما /

تخطى العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كوفيد-19 يوميا، فيما شددت دول القيود لمكافحة الجائحة، منها قطر التي اعتمدت التعليم عن بعد لمدة أسبوع.

ففي الولايات المتحدة سجل نصف مليون إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وعزت وزارة الصحة الأميركية الارتفاع القياسي في الإصابات إلى المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة البرق، وفق وصفها.

وأعلنت السلطات الأميركية عن تجاوز العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة 825 ألفا.

إجراءات وقيود

وقد خيم تفشي المتحور أوميكرون على الاحتفالات برأس السنة الجديدة حول العالم.

ففي فرنسا أعادت السلطات فرض إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الجمعة في كل من باريس ومدينة ليون.

كما أعلنت إغلاق الحانات في الأول والثاني من يناير/كانون الثاني 2022 عند الساعة الثانية صباحا.

وكانت فرنسا قد سجلت حصيلة قياسية من الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت 200 ألف إصابة.

وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا في موقع أفضل ولا يقارن بما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وحث جونسون البريطانيين على إجراء فحوص كورونا قبل مخالطة الآخرين، محذرا من التحديات التي يمثلها المتحور أوميكرون في ظل ارتفاع أعداد الحالات المنقولة إلى المستشفيات.

وفي حصيلة مفاجئة، تخطت روسيا البرازيل لتحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19.

وقد أعلنت هيئة الإحصاء الروسية عن وفاة أكثر من 87 ألف شخص لأسباب تتعلق بفيروس كورونا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في روسيا إلى 659 ألف وفاة، لتتخطى روسيا بذلك البرازيل التي سجلت إلى الآن نحو 619 ألف وفاة.

أما في إسرائيل، فتتجه السلطات هناك إلى الاعتماد على عقار "فايزر" (Pfizer) المضاد لكوفيد-19 إلى جانب جرعة رابعة معززة من اللقاح لمواجهة انتشار المتحور أوميكرون، وقد تسلمت إسرائيل أول شحنة من عقار فايزر.

ويؤكّد الخبراء أن هذا الدواء الذي يعطى عبر الفم يقوّض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.

يذكر أن نحو 50% من الإسرائيليين تلقوا 3 جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.