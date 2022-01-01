4 ‫أخطاء بسيطة تزيد وزنك حتى مع الحميات الغذائية

وكالات / سما /

على الرغم من اتباع الحميات ‫الغذائية قد يفاجأ البعض بزيادة الوزن، وقد يرجع سبب ذلك إلى بعض ‫السلوكيات الخاطئة، والتي تؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن، فما هي؟

ونقدم هنا ‫بعض الأخطاء البسيطة التي قد تزيد وزنك حتى مع الحميات الغذائية، وفقا لمجلة ‫"فرويندين" (Freundin) الألمانية:

1- تناول ‫وجبات كبيرة أو صغيرة جدا

‫يمكن للوجبات الكبيرة أو حتى الصغيرة جدا أن تخل بالتوازن الهرموني ‫بالجسم، والعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم وإفراز هرمون الغريلين ‫المسؤول عن زيادة الشهية، والشعور بالجوع بسرعة حتى بعد تناول الطعام ‫مباشرة.

2- ‫عدم تعدد العناصر الغذائية

‫الغريلين هو هرمون حساس جدا لا يتأثر فقط بحجم وجبة الطعام وإنما ‫بمضمونها أيضا؛ حيث يتم إطلاق الهرمون المسؤول عن الشهية عند تناول ‫الوجبات ذات المحتوى المنخفض من الدهون أو الألياف أو البروتين.

‫وأشار خبراء المجلة الألمانية إلى أن النشاط البدني الجيد يعود بالنفع ‫على الجسم، لكن الطاقة المستهلكة أثناء التمرين يجب إعادة شحنها بالجسم ‫مرة أخرى، وتؤدي التدريبات المكثفة إلى زيادة نشاط التمثيل الغذائي، ‫ويمكن أن يستمر تأثير الاحتراق اللاحق لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعند إمداد ‫الجسم خلال هذه المرحلة بوجبات صغيرة، أو مواد غذائية فقيرة يشعر ‫الانسان بالتعب، والنتيجة إفراز المزيد من الغريلين، ومعه يشعر الإنسان ‫بالجوع.

3- ‫التوتر

‫الشعور بالتوتر له تأثير كبير على الإحساس بالجوع، وكلما زاد توتر الشخص ‫زاد معه إفراز الكورتيزول، الذي يزيد الرغبة في تناول الطعام.

4- ‫الاعتماد على السوائل

‫يختلف تعامل الجسم فيما يخص الهضم مع السوائل عن الوجبات العادية، ‫والذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية والبروتين سيشعرون دائما ‫بالجوع، لأن السعرات الحرارية السائلة ليست مرضية مثل الأطعمة العادية، ‫كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي يعزز إفراز ‫الإنسولين، وبالتالي يزيد ميل الجسم لتخزين الدهون.