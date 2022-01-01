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موقف صارم من برشلونة تجاه ديمبلي

السبت 01 يناير 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف صارم من برشلونة تجاه ديمبلي



وكالات / سما /

اتخذ نادي برشلونة موقفا صارما تجاه لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال مفاوضات تجديد العقد.

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على عروض التجديد.

وزعمت العديد من التقارير أن الاجتماع الأخير بين برشلونة وممثلي ديمبلي انتهى بشكل سيئ، حيث إن هناك مسافة كبيرة بين عرض البارسا وطلبات اللاعب الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يخططون للقيام بمحاولة جديدة لإقناع ديمبلي بالتجديد في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، لكن دون رفع قيمة العرض الأخير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة رفض التجديد، سيحاول برشلونة بيع ديمبلي في الميركاتو الشتوي، لكن اللاعب الفرنسي يرفض هذه الفكرة لأنه سيخسر مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها من ناديه الجديد عندما ينتقل مجانًا.

وزعمت العديد من التقارير أن ديمبلي يحظى باهتمام كبير من قبل باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

#عثمان ديمبلي #برشلونة

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