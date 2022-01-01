تصريح مثير من هالاند يكشف به وجهته القادمة

وكالات / سما /

احتل إيرلينج هالاند المهاجم النرويجي العملاق عناوين الصحف هذا الصباح، وذلك بعد أن نُسب له تصريحاً يشير به بوضوح إلى المكان الذي سيلعب به في الموسم القادم، والذي ربما يعني به اللعب مع ريال مدريد.

يعتبر ريال مدريد هو المُفضل للتوقيع مع نجم بوروسيا دورتموند، رغم وجود فرق الدوري الإنجليزي في المتابعة بهذا السباق وتحديداً مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة أ الإسبانية فإن النرويجي كان يقضي ليلة رأس السنة في ماربيا في إسبانيا، وحسب المعلومات التي وصلت لها الصحيفة فقد رد على بعض المشجعين الذين سألوه عن مستقبله فأجاب: “سألعب هنا في إسبانيا”.

يتوقع بشكل متزايد أن برشلونة خرج من سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني، مما يجعل الريال الوجهة المفضلة له، فهو النادي الوحيد في إسبانيا الذي يمكن أن يتحمل راتبه وطلبات رايولا ووالده.