  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: أبو هواش يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه"

السبت 01 يناير 2022 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: أبو هواش يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه"



رام الله/سما/

 أكّد نادي الأسير أنّ المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، بعد أنّ مر على إضرابه 138 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، ومنذ فجر هذا اليوم حتّى الساعة هناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، حيث تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء. 

 وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تننفذ جريمة بحقّه، مع استمرارها في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ. 

ووجه نادي الأسير نداءه لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان، مشددًا على أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه السياسة. 

 وأشار نادي الأسير، إلى أنّه وعلى مدار أكثر من أربعة شهور، نفّذت أجهزة الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية و الانتقامية بحقّه، وضاعفت من سياساتها التي تحاول عبرها كسر هذه التجربة. 

 فعلى مدار الشهور الماضية ماطلت ورفضت نقله لمستشفى مدني رغم حالته الصحية الحرجة، و أبقته فيما يسمى بالسجن "الرملة" حتّى تاريخ قرار تجميد اعتقاله في تاريخ السادس والعشرين من كانون الأول الماضي 2021. 

 يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون اليوم بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".

#نادي الاسير #الاسير هشام ابو هواش

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

من سيزول عام 2022: "إسرائيل" أم النبوءة؟ د. وليد القططي

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة على جنين بضغط إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

مصادر في عائلته: الاسير المضرب "هشام أبو هواش" لا يستفيق منذ الـ 3 فجرا ودخل في غيبوبة​​​​​​​

8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..

الاتصالات الفلسطينية