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الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرقي قطاع غزة

السبت 01 يناير 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرقي قطاع غزة



غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، النار تجاه المزارعين المتواجدين في أراضيهم شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية جنوب القطاع بقيام قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "كيسوفيم" العسكري بإطلاق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.

كما أفادت  بإطلاق قوات الاحتلال النار صوب المزارعين من أحد أبراج المراقبة في محيط مكب النفايات شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

في السياق، أفادت  مصادر محلية شمال القطاع بقيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز صوب أراضي المواطنين المحاذية لحاجز بيت حانون/"إيرز".

ولم تعلن المصادر الطبية عن وقوع أي إصابات جرّاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية المختلفة.

#الاحتلال #قطاع غزة

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