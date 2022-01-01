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مصادر في عائلته: الاسير المضرب "هشام أبو هواش" لا يستفيق منذ الـ 3 فجرا ودخل في غيبوبة​​​​​​​

السبت 01 يناير 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر في عائلته: الاسير المضرب "هشام أبو هواش" لا يستفيق منذ الـ 3 فجرا ودخل في غيبوبة​​​​​​​



الخليل/ سما/

 قال عماد ابو هواش ان شقيقه هشام المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً، منذ الساعة 3 فجراً لا يستفيق نهائيا وهي بداية دخوله في غيبوبة، وحذر من تأثير ذلك على حياته.

وقد دخل الاسير ابو هواش في اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري.

وتم نقله من مستشفى سجن الرملة الى مستشفى "أساف هروفيه" قبل 6 أيام بعد تدهور وضعه الصحي، حيث استمر هذا التدهور، وقد أوضح وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينية، والذي عاين ابو هواش في المستشفى الاسرائيلي، أن الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

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