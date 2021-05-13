357 شهيدا بينهم 79 طفلا خلال العام 2021

رام الله/سما/

أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، ان عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العام 2021 بلغ (357) شهيدا، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات إن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي، منذ احتلال فلسطين في العام 1948.

وأوضح صبيحات أن نسبة الشهداء الأطفال تجاوزت الـ22 بالمئة، مُفسرا ارتفاع هذه النسب، بسبب سهولة التعليمات التي يحظى بها جنود الاحتلال بما يتعلق بإطلاق النار من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وعدم وجود أي ضوابط تحد من عمليات استهداف أبناء شعبنا الأعزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس.

وأضاف: إلى جانب ذلك، فإن الصمت الدولي المُطبِق تجاه الجرائم الّتي يرتكبها الاحتلال تجاه شعبنا، تُشَجِّعه على الاستهتار والاستخفاف بدماء ابناء شعبنا، بمختلف فئاته العمرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي يمرّ بها العالم، ومنها فلسطين، المتمثلة بجائحة "كورونا"، التي تحدّ من حركة المواطنين، إلّا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته الإرهابية ضد أبناء شعبنا، بكافة الأشكال الإجرامية.

وحثَّ صبيحات المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية، وجهات الاختصاص في السلطة الوطنية، وخاصة وزارتي العدل والخارجة، إلى ملاحقة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم، التي تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير الإحصائي الذي صدر عن التجمع:

1- عدد الشهيدات والشهداء (357).

2- (257) شهيدا من المحافظات الجنوبية (غزة) (من العدد الإجمالي).

3- (100) شهيدا من المحافظات الشمالية (الضفة) (من العدد الإجمالي).

4- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) هو (79) شهيدا وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (22) بالمئة تقريبا، من العدد الإجمالي للشهداء هذا العام.

نسبة الشهيدات 19 بالمئة وهي الأعلى منذ احتلال فلسطين

5- عدد الشهيدات الإناث (69) شهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (19) بالمئة تقريبا، من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في تاريخ إلإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا.

6- عدد الشهداء الذكور (288) شهيدا.

7- أصغر الشهداء سِنَّا (4 شهداء)، وهم: الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في جباليا/ غزة، الشهيد ابراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في رفح/ غزة، الشهيد محمد زين محمد محمود العطار، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14/5/2021، في بيت لاهيا/ غزة، والشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، في غزة.

وأكبر الشهداء سنا، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاما) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021.

8- متوسط أعمار الشهداء هو 27 سنة.

9- أكثر الأشهر دموية، كان شهر أيار/ 2021، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (286) شهيدا وشهيدة.