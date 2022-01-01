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زراعة غزة: مزارع تربية الدواجن تخلو من مرض "انفلونزا الطيور"

السبت 01 يناير 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: مزارع تربية الدواجن تخلو من مرض "انفلونزا الطيور"



غزة/سما/

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، خلو مزارع تربية الدواجن من مرض "إنفلونزا الطيور" في القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" نطمئن المواطنين بخلو مزارع تربية الدواجن من مرض "إنفلونزا الطيور"، داعية المربين إلى إبلاغ مديريات الوزارة المنتشرة في القطاع عن أي حالة اشتباه.

كما دعت المربين إلى اتباع الإرشادات اللازمة لمنع وصول المرض إلى مزارعهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أعدمت الشهر الماضي، عشرات الآلاف من الدواجن والديك الرومي وحوالي 600 ألف دجاجة في إطار مكافحتها لفايروس " انفلونزا الطيور" "إتش 5 إن 1"الذي يغزو جل مزارع تربية الدواجن في "إسرائيل".

#وزارة الزراعة بغزة #انفلونزا الطيور

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