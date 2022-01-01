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كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 01 يناير 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (1 يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها ، أن السفر ليوم غداً الأحد سيكون للمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/1)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1)، داعية المدرجة اسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن  إجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، سيكون اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط، مبينة بأن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد هي كالتالي:

- الأحد 1/2: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 1/3: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 1/4: فحص الحافلتين (7+8).

-الأربعاء 1/5: فحص الحافلتين (9+10).

وطالبت الهيئة في بيانها المسافرين بضرورة التزام بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

للاطلاع  على الكشف المسافرين الجديد رقم (2022/1) اضغط هنا

وكشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1) اضغط هنا

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