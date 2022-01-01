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8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 01 يناير 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 1 يناير 2022، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 22، رام الله والبيرة 23، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، طوباس 5، الخليل 4، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 57".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 31، رام الله والبيرة 50، سلفيت 3، ضواحي القدس 4، طوباس 12، الخليل 36، جنين 9، نابلس 10، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 150".


 
وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طوباس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 113 مرضى، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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