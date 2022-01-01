شاهد: لحظة إطلاق الصاروخين من قطاع غزة تجاه تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من غزة نحو غوش دان قبالة سواحل تل أبيب .

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، مبيناً أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

يديعوت هشيتخ:

توثيق للحظة إطلاق الصـ.واريخ من قطاع غزة نحو غوش دان صباح اليوم. pic.twitter.com/x9LzpNQbNf — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 1, 2022

وكشف مصدر بالمقاومة الفلسطينية أن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة صباح اليوم كانت نتيجة الأحوال الجوية، ولم تكن في إطار الصواريخ التجريبية، مبينا أنه جاري متابعة الأمر من طرف المقاومة.

و نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر في الجيش قولها : ان إعلان إطلاق الصواريخ بسبب الظروف الجوية شأن لا يعنينه، وحادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو شواطئ تل أبيب حدث خطير وسيتم التصرف على هذا الأساس.

وقال موقع والا العبري أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيتلقى خلال تقييم الوضع لاحقًا تقرير من الاستخبارات حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وبعدها سيوصي بطبيعة الرد.