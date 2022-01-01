اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت ، بأن مصر تتدخل لمنع تدحرج الأوضاع الأمنية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وقال معلّق الشؤون العربية في "القناة الـ 13" الإسرائيلية، حيزي سيمانتوف، "إن مصر تتوسط لمنع التصعيد، وغزة تستعد لرد إسرائيلي.

وأضاف "الوسطاء المصريون أبلغوا حركة حماس بأن إسرائيل لا تقتنع بهذه الحجج القديمة، قدموا دليلاً على أن الصواريخ خرجت بفعل الطقس.

من ناحية أخرى قالت صحيفة "معاريف" إن: رئيس الأركان أفيف كوخافي سيعقد جلسة لتقييم الوضع بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولون في الجيش قالوا إن: الادعاءات بأن إطلاق الصواريخ كان "غير متعمد" هي غير مقنعة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر في الجيش قولها : ان إعلان إطلاق الصواريخ بسبب الظروف الجوية شأن لا يعنينه، وحادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو شواطئ تل أبيب حدث خطير وسيتم التصرف على هذا الأساس.

وقال موقع والا العبري أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيتلقى خلال تقييم الوضع لاحقًا تقرير من الاستخبارات حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وبعدها سيوصي بطبيعة الرد.