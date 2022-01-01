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الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بـكورونا

السبت 01 يناير 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بـكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 1 يناير 2022، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 744 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 150 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 190427 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1470 حالة، وإجمالي المتعافين 187251 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1706 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، من بينها 52 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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