رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناسبة الذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح"، "أن صبرنا قد نفد، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا".

كما عنونت الصحف استشهاد الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب مفترق حارس شمال المحافظة، إضافة لتواصل فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة و"فتح" في داخل الوطن، وخارجه.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس في ذكرى الانطلاقة: نفد صبرنا

_ الاحتلال ينهي العام 2021 بجريمة قتل الشاب أمير ريان وجرح عشرات المواطنين

_ الشيخ: الاعلان غدا عن 650 لمّ شمل

_ تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش و"الإداريون" يشرعون اليوم بمقاطعة محاكم الاحتلال

_ شعلة الانطلاقة على شرفة الأقصى

_ شعلة الحق الفلسطيني ولهيب الثورة يتوهج في سماء لبنان من شماله الى جنوبه

_ 3 وفيات بـ "كورونا" و13 إصابة جديدة بـ "أوميكرون"

_أبو هولي يرحب بالإعلان الأميركي دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار

"الأيام":

_ جنود الاحتلال يعدمون شابا قرب سلفيت بزعم محاولته القيام بتنفيذ عملية طعن

_ الرئيس: دعونا لعقد المجلس المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة انتهاكات الاحتلال

_ اندلاع مواجهات ساخنة عقب مسيرات الجمعة وإصابة عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق

_ صحيفة "القبس" الكويتية تختار "الشعب الفلسطيني البطل" شخصية العام

_ تواصل فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة وحركة "فتح" في محافظات عدة

_ القدس: المئات يتظاهرون في الشيخ جراح ضد إخلاء المنازل

_ "كورونا": 3 وفيات و219 إصابة جديدة

_ المعتقلون الإداريون يشرعون بمقاطعة محاكم الاحتلال

_ أكثر من 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

_ الإدارة الأميركية تقدم 99 مليون دولار دعمًا لـ"الأونروا"

_ صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل قيمتها 3 مليارات دولار وتمول من المساعدات

"القدس":

_ الرئيس: لن نقبل ببقاء الاحتلال وواقعه المرير وممارساته لتغيير هوية القدس

_ شهيد في سلفيت وإصابات خلال مسيرات ومواجهات بعدة مناطق

_ مهرجانات تؤكد على مواصلة النضال حتى تحقيق الثوابت

_ المصادقة على بناء مدرسة ورياض أطفال في مستوطنة "جبعات همطوس"

_ 50 ألفا يصلون في الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

_ الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد

_ لائحة اتهام ضد مقدسي بالتخابر مع حزب الله لسنوات

_ واشنطن تقدم 99 مليون دولار لـ"الأونروا"