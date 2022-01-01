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اذاعة جيش الاحتلال تكشف من المسؤول عن اطلاق الصواريخ من غزة تجاه تل أبيب

السبت 01 يناير 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة جيش الاحتلال تكشف من المسؤول عن اطلاق الصواريخ من غزة تجاه تل أبيب



غزة/سما/

كشفت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم السبت ، من المسؤول عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه غوش دان قبالة سواحل تل أبيب .

وقالت الاذاعة " الجهاد الإسلامي يطلق الصواريخ علينا ويقول ان "الصواريخ" التي اطلقت صباح اليوم من قطاع غزة كانت نتيجة لظروف الطقس.

ونقلت قناة كان العبرية عن  مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها "بحسب رسائل من غزة، فإن إطلاق الصواريخ تم عن غير قصد - رئيس الأركان أفيف كوخافي سيجري جلسة لتقييم الوضع".

و زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم، أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل "غوش دان"، مبيناً أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض

#الصواريخ #غزة #تل أبيب #صواريخ غزة

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