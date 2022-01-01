  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحركة الأسيرة تعلن البدء بدعم وتأييد قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

السبت 01 يناير 2022 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تعلن البدء بدعم وتأييد قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال



رام الله/سما/

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، بدء دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان لها، التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة قرار الأسرى الإداريين، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2022.


ودعت كافة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم إلى مناصرة الخطوة والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها، داعيةً كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم.

كما دعت الحركة كافة الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

#الحركة الاسيرة #محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

من سيزول عام 2022: "إسرائيل" أم النبوءة؟ د. وليد القططي

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية

الأخبار الرئيسية

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

كوخافي

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة على جنين بضغط إسرائيلي

اشتية

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

الاتصالات الفلسطينية