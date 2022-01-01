الحركة الأسيرة تعلن البدء بدعم وتأييد قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله/سما/

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، بدء دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان لها، التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة قرار الأسرى الإداريين، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2022.



ودعت كافة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم إلى مناصرة الخطوة والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها، داعيةً كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم.

كما دعت الحركة كافة الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.