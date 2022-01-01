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برر الابادة الجماعية لمسلمي البوسنة..ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ إسرائيلي لأرفع أوسمتها

السبت 01 يناير 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برر الابادة الجماعية لمسلمي البوسنة..ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ إسرائيلي لأرفع أوسمتها



القدس المحتلة / سما /

سحبت الخارجية الألمانية ترشيحها المؤرخ الإسرائيلي جدعون غرايف لأعلى وسام شرف في البلاد، على خلفية كتاباته التي نفى فيها تعرض مسلمي البوسنة للإبادة الجماعية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الجمعة بأن وزارة الخارجية سحبت ترشيحها لجدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني.

وكان غرايف عضوا بلجنة دولية من المؤرخين نشروا في يونيو الماضي تقريرا مطولا جاء فيه أن قتل الآلاف من المسلمين في سريبرينيتشا عام 1995 لا يعتبر إبادة جماعية.

والتقرير، الذي كلف زعيم صرب البوسنة المتشدد ميلوراد دوديك بوضعه، مرفوض على نطاق واسع من كثير من المؤرخين.

#المانيا اسرائيل #جدعون غرايف #البوسنة ابادة جماعية

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