اطلاق صاروخين من قطاع غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب.

وأضاف جيش الاحتلال "أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض للصواريخ.

أور هيلر - القناة 13:

مشاهد من شاطئ غوش دان لحظة إطلاق صـ.اروخين من قطاع غزة صباح اليوم. pic.twitter.com/sF8GolMlXw — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 1, 2022

و أفادت القناة 12 العبرية صباح اليوم، بأن الجيش الاسرائيلي يفحص أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".

وأكدت مصادر عبرية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة كان إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

من جهة أخرى قال الناطق باسم شرطة تل أبيب أن الشرطة الاسرائيلية تلقت أنباء عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

#شاهد .. مقطع نشرته وسائل إعلام عبرية لإنفجار وقع في بحر #يافا المحتلة قبل قليل، تزامنا مع الأخبار المتداولة عن اطلاق صـ.وار. يخ من غزة . pic.twitter.com/QNqwwqWX8V — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 1, 2022

يتبع..