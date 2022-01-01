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اطلاق صاروخين من قطاع غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

السبت 01 يناير 2022 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صاروخين من قطاع غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل غوش دان في تل أبيب.

وأضاف جيش الاحتلال "أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض للصواريخ.

و أفادت القناة 12 العبرية صباح اليوم، بأن الجيش الاسرائيلي  يفحص  أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".

وأكدت مصادر عبرية، سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، فيما أشارت قناة كان إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

من جهة أخرى قال الناطق باسم شرطة تل أبيب أن الشرطة الاسرائيلية تلقت  أنباء عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

يتبع..

#ميناء يافا #الجيش الاسرائيلي #اطلاق صواريخ #غزة

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