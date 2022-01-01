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مصر: مشادة بين إمام وباحث إسلامي بسبب لفظ على الهواء

السبت 01 يناير 2022 07:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: مشادة بين إمام وباحث إسلامي بسبب لفظ على الهواء



القاهرة/سما/

دخل الإمام ورئيس المركز الإسلامي في نيويورك أحمد دويدار في مشادة على الهواء مع الباحث في الإسلام السياسي عمرو فاروق بعد أن أكد الباحث "أن المجتمع أصبح به أفكار داعشية".

وقال عبر "صدى البلد": "أنا عندي تحفظ على لفظ أن المجتمع المصري داعشي الهوية فمصر لم ولن يكون بها أي فكر داعشي فمصر مش داعشية".

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي: نخاطب عموم الناس والهدف أنه نوصل للجميع وليس من على قدر الثقافة، وبالنسبة لجزئية "داعشية المجتمع"، أنه نتحدث عن قطاع وليس الدولة ككل.

وأكد عمرو فاروق الكاتب والباحث في الإسلام السياسي، أنه تعرضنا لمحاولة إغتيال فكري، منذ بداية العشرينيات وظهور مصطلح الإسلام السياسي مع نشأة جماعة الإخوان والتيارات السلفية.

وأشار عمرو فاروق إلى أن مشروع حسن البنا،

#مصر

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