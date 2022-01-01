إصابة ثلاثة لاعبين من ليفربول بكورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي

لندن/سما/

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن 3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا قبل مواجهة تشيلسي، لكن من السابق لأوانه المطالبة بتأجيل المباراة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة "البلوز" بعد غد الأحد في لندن: "لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا.

وأضاف: "ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة".



وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: "ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا.

وختم قائلا: "نتعامل مع الأمر بشكل يومي. يشبه اليانصيب كل صباح. لا تعرف حقا ما الذي سيحدث بعد عدة ساعات".

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من "البريميرليغ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.