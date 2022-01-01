  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إصابة ثلاثة لاعبين من ليفربول بكورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي

السبت 01 يناير 2022 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ثلاثة لاعبين من ليفربول بكورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي



لندن/سما/

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن 3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا قبل مواجهة تشيلسي، لكن من السابق لأوانه المطالبة بتأجيل المباراة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة "البلوز" بعد غد الأحد في لندن: "لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا.

وأضاف: "ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة".


وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: "ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا.

وختم قائلا: "نتعامل مع الأمر بشكل يومي. يشبه اليانصيب كل صباح. لا تعرف حقا ما الذي سيحدث بعد عدة ساعات".

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من "البريميرليغ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

#تشيلسي #ليفربول #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

من سيزول عام 2022: "إسرائيل" أم النبوءة؟ د. وليد القططي

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية

واشنطن تقرر دعم الاونروا بـ 99 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

اطلاق صاروخين من قطاع غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

تقدير

تقدير إسرائيلي: غانتس يحاكي تجربة رابين بلقائه مع الرئيس عباس

كوخافي

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة على جنين بضغط إسرائيلي

اشتية

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

61cf56604c59b76ecf457409

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

الاتصالات الفلسطينية