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مصر: نجل داعية مشهور يعلق على تصريحات تامر حسني حول اعتزاله الغناء

السبت 01 يناير 2022 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: نجل داعية مشهور يعلق على تصريحات تامر حسني حول اعتزاله الغناء



القاهرة/سما/

علق حاتم الحويني نجل الداعية السلفي الشهير أبو إسحاق الحويني على تصريحات المطرب تامر حسني حول اعتزاله الغناء.



ونشر حاتم الحويني صورة للمطرب تامر حسني أرفق إليها تصريحاته السابقة، وذلك عبر حساباته الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، معلقا: "والله سيفرح الله بك عند عودتك،  فقط لا تسوّف بل أقبل على ربّك سبحانه وتعالى تجده رحيمًا غفورًا، إن رأى من قلبك الصدق".

من جانبه علق عبد الله رشدي الباحث في شؤون الدين والداعية الإسلامي، على تصريحات تامر حسني قائلا: "ردك الله إليه مردا جميلا وختم لك بخاتمة الخير، اللهمَّ آمين، متوجها بحديثه إلى متابعيه، قائلا: دعواتُكم له بالتوفيق والصلاح يا شباب".


وكان الفنان تامر حسني قد قال خلال تصريحات تلفزيونية حول فكرة الاعتزال لأسباب دينية: "فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب، وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها".

#تامر حسني #اعتزال تامر حسني الغناء

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