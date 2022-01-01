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تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

السبت 01 يناير 2022 06:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية



رام الله/سما/

 من المقرر أن يؤدي اللواء زياد هب الريح، وفضيلة الشيخ حاتم البكري مساء اليوم السبت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس كوزيرين للداخلية والأوقاف وذلك في إطار تعديل وزاري محدود على حكومة الدكتور اشتية الذي نسب الوزيرين للرئيس لملء شاغري الداخلية والأوقاف اللذين تولى إدارتهما منذ تشكيل الحكومة عام ٢٠١٩.

وفي وقت سابق من يوم أمس نقل  تلفزيون الشرق عن مصادر وصفها بالمطلعة بتعيين وزيرين للداخلية والأوقاف، مرجحةً أن يتم حلف اليمين مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن اللواء زياد هب الريح سيتولى منصب وزير الداخلية وحاتم البكري وزيرًا للأوقاف، وأنهما سيؤديان اليمين القانوني أمام الرئيس محمود عباس السبت.

يذكر أن عددًا من المسؤولين أكدوا في الـ 24 من يوليو من العام الجاري، لـ “الشرق"، أن عباس منح رئيس الحكومة محمد اشتية موافقته على "إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء.


وأشار المسؤولون الفلسطينيون، حينها إلى موافقة عباس على "إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وعلى تدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى، فضلاً عن إحالة أكثر من 30 سفيراً للتقاعد".

لكن لم يتم إجراء التعديل الوزاري لخلافات طرأت على الأسماء تسبب بوقف إجراء التعديل الوزاري.

وحمل توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية في تصريحات صحفية الأسبوع قبل الفائت، رئيس الحكومة سبب تأجيل التعديل الوزاري الذي أقرته مركزية فتح يوليو المنصرم.

ووفق المصادر ذاتها فإن التعديل سيتم قبيل انعقاد جلسة المجلس الثوري لحركة فتح المقرر عقده يوم الإثنين القادم.

#حكومة اشتية #الحكومة الفلسطينية #الرئيس عباس #وزير الداخلية الفلسطيني #زياد هب الريح #حاتم البكري #وزير الاوقاف

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