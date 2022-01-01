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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

السبت 01 يناير 2022 05:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي ، اليوم السبت ، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي المساء  يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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